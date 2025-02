Catania, consegnata a Tuccio Musumeci la Candelora d’oro – VIDEO

È il decano degli artisti teatrali siciliani

CATANIA – Consegnata la Candelora d’oro 2025: il riconoscimento della città di Catania quest’anno è andato a Tuccio Musumeci, decano degli artisti teatrali siciliani e simbolo della catanesità.

Catania, la Candelora d’oro a Tuccio Musumeci

“La Città di Catania – ha detto il sindaco Enrico Trantino – è orgogliosa di attribuire la Candelora d’oro a Tuccio Musumeci come segno di luce e speranza, perché insieme a lui viene premiata la straordinaria capacità di sorridere e far sorridere sulle debolezze umane, una missione per riflettere e migliorarsi, che il teatro ha sempre rappresentato”.