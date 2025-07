Catania, controlli in un locale della scogliera: sanzioni per 6 mila Euro

VIDEO - Scoperti prodotti irregolari e problemi di sicurezza

CATANIA – La task force coordinata dalla Polizia di Stato ha effettuato un controllo in un noto locale della Scogliera, sul litorale catanese, durante il fine settimana. L’operazione ha riscontrato diverse irregolarità, portando all’applicazione di sanzioni per oltre 6.000 euro.

L’attività rientra nell’impegno della task force per verificare la sicurezza sui luoghi di lavoro, l’igiene e la genuinità degli alimenti, la regolarità della posizione lavorativa degli operatori e il rispetto delle norme di pubblica sicurezza.

La Task Force

La task force è composta da poliziotti della Divisione Anticrimine e della squadra volanti della Questura, personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana, dell’ASP Dipartimento di prevenzione (Servizio Igiene pubblica e Spresal, Servizio di Sanità pubblica Veterinaria), dell’Ispettorato territoriale del Lavoro e agenti del settore Annona della Polizia Locale.

I poliziotti hanno identificato oltre 40 persone, garantendo un’efficace cornice di sicurezza. Nel corso dei controlli all’interno del locale, sono emerse diverse irregolarità di carattere amministrativo.

Le irregolarità

I medici dell’ASP hanno riscontrato l’utilizzo di prodotti alimentari surgelati senza il rispetto delle tecniche di conservazione. Di conseguenza, sono stati distrutti 8 chili di preparati alimentari surgelati e al titolare è stata applicata una sanzione di 2.000 euro.

Il Servizio di Prevenzione per la Sicurezza sui Luoghi di Lavoro ha rilevato criticità relative all’impianto elettrico, in particolare cavi non isolati adeguatamente e prese prive dei requisiti di sicurezza. Per queste violazioni sono state applicate sanzioni per un importo complessivo di 2.200 euro.

Il lavoro

Il personale dell’Ispettorato territoriale del Lavoro ha controllato la posizione lavorativa di 26 dipendenti. È stata accertata l’irregolarità di uno di essi.

Per questa violazione, al titolare è stata applicata una sanzione di 1.950 euro, con l’intimazione di procedere all’immediata regolarizzazione della posizione lavorativa.