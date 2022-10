Il corteo funebre e la Volante circondata: un video raccapricciante

Sulla pagina "Inciviltà a Catania" l'ennesimo racconto di una città che sembra non avere più riferimenti.

1' DI LETTURA

CATANIA. Una ripresa amatoriale che mostra il corteo funebre di uno dei due sfortunati giovani deceduti nel tragico incidente mortale di Librino di qualche giorno fa, circondare una pattuglia della Polizia giunta sul posto per verificare, per motivi di ordine pubblico, cosa stesse accadendo. Da lì in poi è un susseguirsi di urla e di un urto violento verso la Volante con un corpo contundente.

Scene raccapriccianti che fanno a pugni con quello che avrebbe dovuto essere il dolore e la compostezza del momento.

La Questura ha aperto un fascicolo sull’accaduto.