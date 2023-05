Catania, Enrico Trantino è sindaco: tutti i risultati nei Comuni VIDEO

Dal capoluogo etneo ai restanti 18 Comuni: tutti i risultati. (Aggiornamenti a cura di Fuschi, Adonia, Distefano)

CATANIA. Enrico Trantino è ufficialmente sindaco di Catania. Si avvia a conclusione lo spoglio delle sezioni ma la partita per il primo cittadino è ormai chiusa.

Il racconto delle scorse ore

Il candidato sindaco del centrodestra Enrico Trantino allunga. Nelle proiezioni la forbice diventa compresa tra il 62% e il 66%. A seguire, il candidato del centrosinistra Maurizio Caserta, con una forbice tra il 21,5% e il 35,5%. Più indietro, Gabriele Savoca (2% – 5%) e Giuseppe Lipera (1%-4%).

“Non potetemi chiamarmi ancora sindaco, fino a quando dato non sarà consolidato non è possibile farlo, per rispetto degli elettori, poi gli exit poll possono essere ribaltati”. Lo ha detto, parlando con i giornalisti nella sede del comitato elettorale, il candidato a sindaco del centrodestra a Catania, Enrico Trantino di FdI, che, secondo le prime proiezioni, è al 66,6% delle preferenze. “Questo Comune per la condizione che vive – ha sottolineato – non permette trionfalismi; solo grande senso di responsabilità. Se verranno confermate le proiezioni, subito si avvierà una serie di tavoli per verificare alcuni fondamentali da cui dipende l’inizio di questa amministrazione. C’è tanto di buono in questa coalizione. Non dimentichiamo – ha aggiunto – che è la coalizione del governo regionale e nazione e quindi c’è una sintesi assolutamente perfetta che consente di essere anche ottimisti su questo governo.Dispiace per la bassa affluenza, che dovrà servire da monito per invogliare la gente in futuro ad appassionarsi alla politica e ad andare a votare”.

Anthony Barbagallo (Segretario regionale Pd): “Non commento gli exit poll, aspettiamo i dati ufficiali. Va piuttosto sottolineato il dato di una affluenza che in Sicilia pare ancor di più scendere nonostante la mezza giornata in più per recarsi alle urne. Ciò dimostra ancora di più la distanza fra la politica e i cittadini e questo impone una profonda riflessione”.



“La bontà della scelta di Enrico Trantino a candidato sindaco di Catania, persona assolutamente preparata e capace, mi pare sia stata la più giusta e ciò viene testimoniato da questi primi exit poll che immaginiamo saranno confermati dai dati reali”, lo dice il coordinatore provinciale di FdI, Alberto Cardillo.



All’apertura dei seggi, nel precedente exit poll il candidato del centrodestra Enrico Tarantino veniva dato avanti negli exit poll (Noto-Videoregione) con una forbice compresa tra il 56% e il 60%. Segue, al secondo posto, il candidato del centrosinistra Maurizio Caserta con una forbice tra il 27,5% e il 31,5%.

A seguire: Lanfranco Zappalà 3,0 – 7,0; Gabriele Savoca 2,0 – 5,0; Vincenzo Drago 0,0 – 0,0; Giuseppe Giuffrida 0,0 – 0,0; Giuseppe Lipera 0,0 – 0,0; Altre 3,0 – 5,0.

Arrivano, intanto, i dati definitivi sull’affluenza (che ieri è rimasta bassa): in basso trovate il dato sui singoli Comuni. Al voto, il capoluogo di provincia, Catania, che ha visto sette candidati correre alla poltrona di primo cittadino:



Vincenzo DRAGO

(Socialismo Democratico – Vince Drago – Vince Catania)



Lanfranco ZAPPALA’

(Lanfranco Zappalà Sindaco)



Maurizio CASERTA

(Alleanza Verdi Sinistra Caserta Sindaco, Con Bianco per Catania, È l’Ora del Popolo, Movimento Cinque Stelle 2050, Partito Democratico Caserta Sindaco, Per Catania – Maurizio Caserta)



Enrico TRANTINO

(Enrico Trantino Sindaco per Catania, Forza Italia, Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni, Grande Catania, Noi con la Sicilia Popolari e Autonomisti, Noi Moderati Democrazia Cristiana, Prima l’Italia)

Giuseppe GIUFFRIDA

(Giuseppe Giuffrida Sindaco)



Gabriele SAVOCA

(De Luca per Catania Savoca Sindaco, Sud Chiama Nord – Savoca Sindaco)



Giuseppe LIPERA

(Movimento Popolare Catanese Giuseppe Lipera Sindaco)

Diciannove in tutto le liste che concorrono al consiglio comunale di Catania.

I Comuni della provincia dove si vota (tra parentesi l’affluenza)

Col sistema proporzionale:

Aci Sant’Antonio 66,35%: La partita si rigioca tra 15 giorni

Acireale 66,03%: Barbagallo è avanti ma sarà ballottaggio

Belpasso 65,43%: Caputo è già sindaco

Biancavilla 63,58%: Bonanno, riconferma con percentuali bulgare

Gravina di Catania 60,77%: Giammusso mette tutti in fila

Mascalucia 57,92: Magra rieletto in scioltezza



Col sistema maggioritario:



Camporotondo Etneo 73,36%: Vince Rapisarda

Castel di Iudica 74,20%: Riconfermato Strano

Maletto 54,49%: Capizzi è il nuovo sindaco

Mineo 41,15%: Mistretta è ancora sindaco

Piedimonte Etneo 54,90%: Puglisi è sindaco

Riposto 58,05%: Vasta è primo cittadino

San Cono 44,53%: Vittoria al foto-finish per Calaciura

San Gregorio di Catania 55,25%: Dalle urne, la vittoria di Sgroi

Santa Venerina 67,66%: La spunta Raciti

Sant’Alfio 57,06%: E’ il trionfo di La Spina

Valverde 66,32%: Vince Caggegi

Viagrande 61,70%: Salvo Faro è il nuovo sindaco