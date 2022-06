Ancora non chiare le cause del rogo

BIANCAVILLA (CT) – I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Adrano del Comando Provinciale di Catania, nel pomeriggio di oggi, sono intervenuti in via del Trebbiatore a Biancavilla (CT), per l’incendio di un autoarticolato Eurocargo 75, che si trovava scarico e parcheggiato all’interno di una ditta di trasporti. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.