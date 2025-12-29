VIDEO Tutto pronto per il ‘Giubileo di Sant’Agata’, il messaggio di Renna

Si avvicina un momento atteso: il nono centenario della traslazione della reliquia della santa patrona

CATANIA – Si è concluso ieri in Cattedrale, l’anno Santo Giubilare della speranza. Era stato indetto il 24 dicembre dello scorso anno da Papa Francesco. Un momento – quello vissuto in Duomo – che ha aperto idealmente il Giubileo Agatino: nel nono centenario della traslazione della reliquia della Santa Patrona catanese.

Sarà l’11 gennaio il giorno ufficiale di una serie di celebrazioni che si concluderanno ad agosto dell’anno prossimo. “Sui passi di Sant’Agata: sarà lei a insegnarci, a guidarci e a dare testimonianza nel nostro tempo”, ha detto l’Arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna.