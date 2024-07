Catania, i controlli anti-prostituzione: espulse tre donne VIDEO

Perquisite case, negozi e centri massaggi

CATANIA – Per tre prostitute, due di nazionalità cinese e una colombiana, sono arrivati provvedimenti di espulsione. Sono state perquisite otto case del centro storico dove si esercitava il cosiddetto “mestiere più antico”. E identificate ben 75 persone, sedici dei quali sono risultati con precedenti.

Sono alcuni dei numeri a Catania dell’operazione contro la prostituzione condotta in 27 province d’Italia, tra cui Catania, dove hanno operato gli agenti della Squadra mobile, sezione Criminalità straniera e prostituzione, assieme al reparto di prevenzione crimine Sicilia orientale e alla Polizia scientifica.

Gli agenti hanno svolto servizi di controllo per la strada, nelle case, nei negozi e in un centro massaggi. I polizotti hanno anche trovato le “prove”: sono stati rinvenuti diversi, non meglio precisati, oggetti usati dalle prostitute. Da qui l’identificazione delle tre donne, che saranno espulse. Ma sono in corso ulteriori indagini.