In Cattedrale, i riti celebrati da Monsignor Renna.

CATANIA. Il canto delle suore benedettine in via Crociferi e l’omaggio floreale. Venerdì Santo a Catania. La tradizionale processione, dopo la liturgia in Cattedrale, ha visto una grande partecipazioni di fedeli. Monsignor Luigi Renna, ha presieduto le celebrazioni. Come da tradizione, le statue del Cristo morto e della Vergine sono state trasportate dal personale delle Poste e dell’Amts in alta uniforme.