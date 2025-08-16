Incendi a Vampolieri e alla Riserva: pomeriggio di paura FOTO VIDEO

Intervento di forestale, vigili del fuoco e protezione civile: lambite alcune abitazioni

CATANIA – Corpo forestale, vigili del fuoco e protezione civile impegnati in due lunghi interventi per sedare altrettanti incendi. Esplosi praticamente in contemporanea.

Sulla collina di Vampolieri ed alla Riserva di contrada Micio Conti Immacolatelle: ricadenti tra i Comuni di San Gregorio ed Acicastello.

Mentre i vigili del fuoco hanno operato su Vampolieri, la forestale è stata impegnata sull’area della Riserva. Qui le fiamme oltre ad interessare la vegetazione hanno lambito diverse villette.

La squadra del Distaccamento Forestale di Zafferana, ha bloccato porzioni di incendio. Sul posto il Direttore delle operazioni di spegnimento ha anche richiesto l’intervento aereo.

In supporto al personale dell’antincendio della forestale presenti la squadra della Protezione Civile dei volontari dell’ESAF e quella del Comune di San Gregorio. A dare manforte agli operatori di questo intervento,venivano inviati sul posto due grandi autobotti del Corpo Forestale,la Catania 40 e la Catania 41.

Molti residenti, in via momentanea e precauzionale, hanno lasciato le abitazioni. Successivamente sul posto sono interventi i vigili del fuoco. Il fuoco ha anche attinto il tetto di una villetta: spento per tempo dai pompieri.