Catania, intitolati a Serafino Famà un parco e un piazzale VIDEO

L'avvocato penalista ucciso 30 anni fa dalla mafia

CATANIA – Nel trentennale dell’uccisione dell’avvocato penalista Serafino Famà, nello spazio dove oggi sorge un ampio parco con area di sosta attrezzata. Il piazzale e il parco stesso sono stati ufficialmente intitolati alla sua memoria.

Alla cerimonia hanno preso parte i figli Flavia e Fabrizia Famà, la moglie Vittoria Tudisco, il sindaco Enrico Trantino. Assieme a numerosi colleghi della Camera Penale di Catania, magistrati, autorità civili e militari, amici e conoscenti. Un momento semplice ma carico di significato. Per ricordare il sacrificio del legale catanese, barbaramente assassinato in un agguato mafioso la sera del 9 novembre 1995.

L’intitolazione a Serafino Famà

“Oggi rendiamo onore all’impegno per la legalità e alla fermezza con cui Serafino Famà si oppose ai voleri dei boss mafiosi – ha detto il sindaco Trantino –. Io lo chiamavo affettuosamente ‘zio’. E oggi sono qui non solo come sindaco ma come amico che fin da quand’ero bambino conobbi nello studio di mio padre. Rendo omaggio a un uomo e a un avvocato che ha difeso fino al sacrificio della vita la sua incrollabile dedizione alle leggi e al rispetto della professione.

Questo parco, appena realizzato e già molto frequentato dai catanesi, intitolato a Serafino Famà, si affianca idealmente allo spazio di fronte che porta il nome del giudice Giovanni Falcone. Avvocatura e magistratura sono due pilastri della legalità sui quali deve poggiare lo Stato di diritto, sorretto da uomini coraggiosi e onesti”.