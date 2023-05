Mamma mia che Orizzonte: è ancora Scudetto! VIDEO

Battuta SIS Roma in Gara 4 al termine di una sfida tiratissima. Grande pubblico alla piscina di Nesima.

CATANIA. Una finale durissima contro Roma, dopo una semifinale altrettanto feroce contro Padova. L’Ekipe Orizzonte è ancora Campione d’Italia. Contro SIS Roma, alla piscina di Nesima, una vittoria per 8 a 6 che consegna la serie alla roster di Martina Miceli. Un bagno di folla che ha spinto Valeria Palmieri e compagne verso lo Scudetto numero 23: “Chi vince non è simpatico ma questa squadra ha gli attributi per dimostrare quanto vale. Grazie al pubblico che ci ha sostenuto in modo immenso. La dedica è per tutti i nostri tifosi”.



Si diceva, una vittoria conquistata in una finale ostica ed equilibrata per i primi tre quarti: poi, nell’ultimo quarto la svolta con le ragazze rossoazzurre che hanno definitivamente staccato le capitoline.

“E’ stato uno degli Scudetti più emozionanti. Abbiamo vinto da squadra”, ha raccontato raggiante Tania Di Mario.

