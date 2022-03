Catania: “Miceli nome credibile, può costruire il futuro della città” VIDEO

“È in grado di allargare il campo stretto del centro sinistra e di rappresentare una candidatura vincente“

PALERMO – “Non si può sprecare questa occasione, sarebbe un atto irresponsabile. Faccio appello alle forze politiche, ai tanti che nei partiti si stanno dividendo, al Pd, al M5S. Basta!. Il nome di Franco Miceli è credibile“. A dichiararlo è Giusto Catania, assessore alla mobilità di Palermo, che spinge per il nome di Miceli come candidato alla poltrona di sindaco di Palermo, ma lo stesso Miceli qualche giorno fa ha annunciato il ritiro della sua candidatura per via di alcune divergenze nei partiti.

“Faccio appello alle persone della società civile che in questi giorni hanno dimostrato protagonismo e voglia di stare in campo – ha continuato l’assessore -, forse hanno capito che è ora di convergere e costruire un percorso unitario, che vede nella persona di Franco Miceli una persona in grado di allargare anche il campo stretto del centro sinistra e di rappresentare una candidatura vincente e credibile per la città, per le sue competenze, la sua professionalità, per la sua qualità politica e umana. Per questa ragione, io credo che quello avvento in queste ore sia dannoso per la città. I veti contrapposti, le bande dentro i partiti, questa finta eccezione di metodo che sono state poste da persone che soprattuto pensano che bisogna prima partire dalla propria candidatura invece che investire sulla città e sulla costruzione di processi collettivi“.

LEGGI ANCHE: Palermo, le divisioni e i silenzi dietro lo schiaffo di Franco Miceli

“Credo che serva un atto di generosità, di buon senso, di responsabilità per chiedere, collettivamente, alle forze politiche, alla società civile, a Franco Miceli di accogliere la proposta che viene da tutti noi e candidarsi a sindaco di Palermo – ha concluso Giusto Catania – . È una proposta credibile, convincente, che può servire per costruire un futuro per la città di Palermo“.

LEGGI ANCHE: Palermo 2022, ArticoloUNO: “Contro Miceli manovre irresponsabili”