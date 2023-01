Aspettando Sant’Agata, Scionti: “Prepariamoci spiritualmente”

VIDEO - Presentato il calendario di eventi religiosi e sociali che accompagneranno la città al mese di febbraio

CATANIA – “Gennaio è un mese significativo per avvicinarci alla Festa di sant’Agata”. Monsignor Barbaro Scionti, parroco della cattedrale di Catania e uno dei maggiori conoscitori della macchina dei festeggiamenti, ha presentato stamane il fitto calendario di eventi religiosi e sociali che accompagneranno la città al mese di febbraio, quando il busto della martire etnea sarà di nuovo portato in processione dopo lo stop dettato dalla pandemia da Covid. “Sono giorni intensi e significativi, che non si possono affrontare senza un’adeguata preparazione”, ha detto ancora.

Scionti ha parlato anche delle catechesi in Cattedrale, che quest’anno saranno tenute tutte dall’arcivescovo Luigi Renna, alla sua prima festa. “Siamo felici – ha detto ancora – perché darà un colpo d’ala e ci aiuterà ad apprendere dalla sua santità”. Intanto il velo ha iniziato la sua peregrinatio, la tappa a Librino ha significato l’avvio di un percorso che non tenga escluse le periferie. “Un’esperienza che toccherà anche altre parrocchie”, anticipa Scionti guardando già al futuro.