Sbarchi a Catania, manifestazione al Porto: “Accogliamoli” VIDEO

CATANIA. “La storia siciliana ce l’ha insegnato: Emigrare non è reato!”: è stata denominata così la “manifestazione regionale antirazzista” che si è svolta nel pomeriggio a Catania.

Scaturisce tutto dalla vicenda legata agli sbarchi al Porto di Catania da dove si è snodata, per l’appunto, la manifestazione.



All’iniziativa hanno aderito: Anpi, Arci, Arci gay-Ct, Centro Astalli, Centro Koros, Cobas, Comitato NoMuos/NoSigonella, Comunità di Sant’Egidio, Comunità palestinese-CT, Fondazione Fava, Gerta Human Reports, La Città Felice, Lhive diritti e prevenzione, LPS – Liberi Pensieri Studenteschi, ManiTese Sicilia, ManifestA, MediterraneaSavingHumans, MUA – Movimento Universitario Autorganizzato, Non una di meno-CT, Penelope Coordinamento Solidarietà Sociale Onlus, Rete Antirazzista Catanese, Rete La Ragna-Tela, Rete Restiamoumani-Incontriamoci, Spazi Sociali-CT, Sunia CT, Sunia Sicilia, Potere al Popolo, Rifondazione Comunista e giovani comunisti-CT, Sinistra Anticapitalista, Antudo, Sinistra Italiana, UGS