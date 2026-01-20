 Cateno De Luca travolto da un'onda anomala (sta bene) VIDEO
Cateno De Luca travolto da un’onda anomala (sta bene) VIDEO

Il leader di Sud chiama Nord si trovava a Santa Teresa di Riva
maltempo
di
SANTA TERESA DI RIVA – Cateno De Luca, il leader di Sud chiama Nord e sindaco di Taormina, è stato travolto da un’onda anomala mentre passeggiava, in diretta video, sul lungomare.

Cateno De Luca travolto da un’onda

Il sindaco di Taormina si trovava a pochi passi dal Comune, insieme a Danilo Lo Giudice, sindaco di Santa Teresa di Riva, quando all’improvviso un’onda anomala lo ha letteralmente travolto e trascinato per qualche metro sulla terra ferma.

De Luca sta bene, soltanto uno spavento. Guarda il filmato.

Maltempo, la diretta

