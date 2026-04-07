In azione Agenzia delle dogane e guardia di finanza

PALERMO – Sequestrati 470 chili di alimenti non sicuri, di origine animale o vegetale, nei primi tre mesi del 2026 all’aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo. Il bilancio riguarda le attività svolte dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalla guardia di finanza nello scalo palermitano, dove lavorano i funzionari dell’Ufficio delle dogane e i finanzieri del Comando provinciale.

I cibi sequestrati all’aeroporto di Palermo

Si tratta di carne, frutta e prodotti lattiero-caseari. Sono prodotti provenienti soprattutto dai paesi africani e asiatici e per i quali è vietata l’importazione e la cui immissione nel territorio dell’Unione europea avrebbe potuto rappresentare un rischio per la possibile introduzione di malattie infettive.

Il sequestro e poi la distruzione

Alcuni alimenti sono stati trovati anche in cattivo stato di conservazione. Tutti i prodotti sono stati sequestrati ed in seguito distrutti.