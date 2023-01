Ciclista picchiato sull’Etna: il video che ci lascia indignati VIDEO

Spinte, ceffoni, colpi di casco, parolacce e insulti: da parte di chi lì non avrebbe dovuto stare.

CATANIA. Circolava già da tempo. Da ben prima di Natale, sulle chat whatsapp di diverse persone. Da un paio di giorni il video è divenuto virale anche sui social.

E quello che si vede, non è un bel vedere. Spinte, ceffoni, colpi di casco, parolacce e insulti.

Ad essere preso di mira un ciclista che aveva appena “richiamato” alcuni motociclisti visto che in quell’area protetta (siamo in pieno Parco dell’Etna) l’ingresso dei mezzi a motore non è consentito.

Da lì ne è scattata una baraonda tutta documentata attraverso il vide in questione che ci indigna profondamente e che non merita di passare nell’indifferenza.