Contrasti nella vendita dei polli: l’omicida è un 33enne

Il caso di Aci Sant'Antonio: la mano che ha freddato Ilardi è del figlio dell'ex socio della vittima.

1' DI LETTURA

CATANIA. E’ il 33enne Antonino Cosentino l’uomo che ha sparato e ucciso il 51enne Francesco Ilardi, l’allevatore di polli morto dopo essere arrivato in fin di vita all’ospedale di Acireale la sera di lunedì.

Cosentino è figlio dell’ex socio di Ilardi.

La ricostruzione dei fatti

A quanto pare, il 31enne dopo la sparatoria si sarebbe messo in macchina assieme al proprio avvocato per raggiungere la caserma di Piazza Verga a Catania dove avrebbe dovuto costituirsi. Ed i militari lo hanno bloccato proprio nei pressi del Comando provinciale etneo.

Cosentino lavora assieme al padre, come detto, ex socio in affari della vittima.

Il movente

A quanto pare, il delitto sarebbe maturato come già raccontato per contrasti maturati nella sfera economica a proposito della vendita dei polli.

Francesco Ilardi è stato ucciso dopo aver tentato di fuggire una volta compreso quello che stava accadendo: l’omicida ha fatto fuoco dall’interno della propria vettura.