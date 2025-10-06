Controlli tra Aci Catena e Aci Sant’Antonio: raffica di multe VIDEO

Nel mirino, un autolavaggio e un centro scommesse

ACIREALE (CATANIA) – Controllo straordinario del territorio eseguita dalla Polizia di Stato tra di Aci Catena ed Aci Sant’Antonio. In una prima fase, l’attenzione dei poliziotti si è concentrata sui controlli in alcune attività commerciali.

Nello specifico è stato controllato un autolavaggio di Aci Sant’Antonio. Riscontrate alcune criticità e irregolarità amministrative. Contestate irregolarità e comminate sanzioni per quasi 20 mila euro. Durante i controlli insieme al personale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro è stato possibile accertare che i tre lavoratori sono risultati irregolari.

Contestate sanzioni amministrative per un importo massimo di 14.200 euro. Inoltre, sono state elevate alcune prescrizioni per la mancata sottoposizione alle visite mediche, con sanzioni quantificate in 5.695,36 euro.

Controllo al centro scommesse

Parallelamente, al fine di verificare il rispetto delle norme in tema di legislazione di pubblica sicurezza, è stato sottoposto a controllo un centro di raccolta scommesse di Aci Catena. In questo caso l’attenzione dei poliziotti si è concentrata sull’identificazione degli avventori, di cui alcuni con precedenti penali.

Posti di blocco

La seconda fase dei controlli ha visto l’istituzione di diversi posti di controllo, in strade e piazze di Aci Catena e Aci Sant’Antonio.

Sono stati sanzionati diversi automobilisti e motociclisti indisciplinati che, con la loro condotta, hanno rappresentato un serio e concreto pericolo per i pedoni e per gli altri utenti della strada.

Complessivamente, sono state identificate 157 persone e controllati 73 veicoli, contestando sanzioni per oltre 7 mila euro e con decurtazione di 12 punti dalle patenti. Ulteriori azioni di controllo nel territorio di competenza del Commissariato di Acireale sono già in programma nei prossimi giorni in altri Comuni del territorio acese.

Le forze in campo

L’azione di controllo è stata coordinata dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale che hanno lavorato in sinergia con il personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana, dell’Ispettorato territoriale del Lavoro e della Polizia Locale di Aci Catena e Aci Sant’Antonio.