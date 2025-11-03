Controlli allo Zen: trovati mezzi rubati, droga e un laboratorio di munizioni

Ritirate patenti ed elevante sanzioni salate VIDEO

PALERMO – Si è tenuto, nella giornata di oggi, un altro controllo interforze nel quartiere Zen a Palermo.

Gli agenti hanno ispezionato un locale tecnico sottostante i padiglioni di via Primo Carnera, all’angolo con la via Marciano ed hanno rinvenuto due motocicli che erano stati rubati . All’interno del locale è stata notata una porta in ferro chiusa con lucchetto.

Anche grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco si è fatto accesso ad un’area cunicolo che ha consentito di rinvenire, occultati, 7 biciclette, 2 monopattini, una minimoto ed uno scooter elettrico di probabile, provenienza furtiva. Sono in corso accertamenti, sia per risalire ai proprietari dei mezzi che per far luce sugli utilizzatori del locale. Congiuntamente a personale dell’Enel, sono state effettuate verifiche a contatori riscontrate manomissioni che hanno portato a configurare il reato di furto di energia elettrica con la denuncia di 10 persone. Infine, 5 persone sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria per occupazione abusiva di immobile e segnalate allo I.A.C.P..

Complessivamente, soltanto dalla polizia di Stato, sono state identificate 464 persone di cui 136 con precedenti di polizia. Controllati 247 veicoli. Identificate 68 persone già sottoposte a misura di prevenzione, effettuate 13 perquisizioni. Elevate 16 contravvenzioni al Codice della Strada. Il valore delle sanzioni ammontano a 14700,00 euro. Sono stati effettuati 2 sequestri amministrativi. Sono state ritirate 4 patenti di guida.

Per ciò che concerne i carabinieri, le perquisizioni hanno portato a risultati significativi culminate con l’arresto di tre spacciatori, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di perquisizioni domiciliari, i militari, grazie anche al prezioso fiuto dell’unità cinofila, hanno rinvenuto 3,5 kg di hashish, abilmente occultato all’interno di un magazzino e, 1.040 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività illecita.

Due persone sono state denunciate in stato di libertà per riciclaggio, poiché trovate in possesso di due motocicli da cross con telaio ribattuto. I carabinieri hanno scoperto un vero e proprio laboratorio artigianale per la fabbricazione di munizioni, al cui interno sono stati sequestrati a carico di ignoti, due pistole a salve modificate con potenziale offensivo, strumenti per la fabbricazione di colpi d’arma da fuoco e un manuale illustrativo per la relativa produzione artigianale. Sono stati inoltre rinvenuti un kit per l’imbrunitura delle armi, due pistole giocattolo, nonché la canna di una carabina ad aria compressa, che saranno sottoposte a perizia per accertare eventuali alterazioni, nonché bossoli, ogive, capsule di innesco e polvere da sparo.

I carabinieri hanno inoltre recuperato, 16 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio oltre che 56 dosi di hashish che sono state trovate e sequestrate negli spazi comuni di alcuni padiglioni del quartiere.

Nel corso dell’attività sono state inoltre controllate 7 persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, segnalati 3 assuntori di stupefacenti alla Prefettura, ed effettuati controlli sulla circolazione stradale che hanno interessato 234 persone e 167 veicoli, nonché elevate 44 sanzioni per un totale di 34.523 euro.

Le attività di controllo nel quartiere continueranno anche nei prossimi giorni e nelle settimane a venire con l’obiettivo precipuo di prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e il conseguente degrado urbano che incidono in maniera significativa sulla sicurezza reale e su quella percepita dai molti cittadini onesti del quartiere.