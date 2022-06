Croce: “Non è stato Basile ad avvelenare il clima” VIDEO

Il candidato del centrodestra commenta l'esito del voto.

MESSINA – Il candidato a sindaco del centrodestra messinese, Maurizio Croce, commenta il voto dal suo comitato elettorale di viale San Martino, dove c’è già la saracinesca abbassata. “La cittadinanza ha scelto e ha voluto la continuità – afferma Croce -. Io non ho nulla contro Basile anzi ci collaborerò come collaboro sempre con tutti. Ma occorre precisare che non è Basile che ha inasprito i toni, anzi che ha avvelenato questa campagna elettorale”.

“Bisognerà attendere il resoconto delle liste – dice Croce -, quale sia stata la flessione e da qui rivedere e ripercorrere le dinamiche. Non c’è qualcosa che sia andato per il verso sbagliato. Piuttosto il voto della popolazione ha segnato un limite inamovibile: cioè nessuno ha percepito la necessità di cambiare ciò che è stato creato in questi tre anni e mezzo di governo. Al contrario, è stata concessa la fiducia a chi ha amministrato dando ragione ad un sistema di comunicazione che ha danneggiato gli altri che erano in gioco. Ma ripeto con Basile c’è sempre stato uno scambio di serenità e pacatezza, da fair-play”