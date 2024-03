Custode dello zoo aggredito da un enorme rettile, ha rischiato di essere sbranato VIDEO

Potrebbe perdere il posto di lavoro

Un custode di uno zoo in Sudafrica è stato aggredito da un enorme coccodrillo. In un incidente che ha catturato l’attenzione dei visitatori presenti, il dipendente è stato attaccato da un esemplare del Nilo dopo averlo stimolato con un bastone.

Custode aggredito da un coccodrillo: ecco come ha rischiato la vita

L’azione del custode dello zoo, che consisteva nel toccare ripetutamente l’animale, ha provocato la reazione aggressiva del rettile. Nonostante la situazione pericolosa, il lavoratore è riuscito a sottrarsi all’attacco. L’uomo si è rifugiato al di fuori del recinto, subendo una lesione considerevole alla gamba, per la quale è stato necessario il ricovero ospedaliero. Fortunatamente, la sua vita non è in pericolo.

Secondo le dichiarazioni di un autorevole esperto di rettili, il comportamento del coccodrillo era un segnale di avvertimento piuttosto che un attacco predatorio. L’esperto ha sottolineato che, se l’intento fosse stato quello di uccidere, il coccodrillo avrebbe avuto poche difficoltà a farlo.

Questo evento ha sollevato questioni riguardanti la sicurezza e il rispetto delle normative interne allo zoo. Il custode dello zoo aggredito dal coccodrillo, infatti, ha infranto un regolamento fondamentale che impone la presenza di almeno due dipendenti all’interno del recinto dei coccodrilli, uno dei quali ha il compito di sorvegliare e intervenire in caso di emergenza. A seguito di questa violazione, il dipendente si trova ora a dover affrontare possibili ripercussioni lavorative, compresa la potenziale perdita del suo impiego presso lo zoo.



TUTTI I VIDEO VIRALI SU LIVESICILIA: VISITA LA SEZIONE