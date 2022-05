Il pentito fu trasferito nella stanza durante tutta la sua partecipazione, come teste, al maxiprocesso alla mafia

È stata mostrata, ieri, per la prima volta, la cella in cui venne trasferito il pentito Tommaso Buscetta durante tutta la sua partecipazione, come teste, al maxiprocesso alla mafia istruito dai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

LEGGI ANCHE: Svelata la cella di Buscetta: una stanza con letto e cucina