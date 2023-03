Donne in divisa: scambio culturale Italia-Stati Uniti VIDEO

Al Liceo Majorana di San Giovanni La Punta, l'incontro “Women’s History Month”.

2' DI LETTURA

SAN GIOVANNI LA PUNTA. Donne di nazionalità statunitense ed italiana in divisa hanno incontrato gli studenti del Liceo Majorana di San Giovanni La Punta. È stato organizzato al Liceo Majorana di San Giovanni La Punta, l’incontro “Women’s History Month” donne in divisa a confronto in collaborazione con l’Ufficio Relazioni Esterne della base USA NAS Sigonella (PAO).



Hanno incontrato gli studenti diverse delegazioni di donne in uniforme appartenenti alla Marina USA, ai Carabinieri e all’Aeronautica accolte dal Dirigente Scolastico Carmela Maccarrone, dalle docenti referenti del progetto Mary Avellino, Maria Luisa Catalano e Giovanna Proto insieme al moderatore e interprete Alberto Lunetta responsabile relazioni esterne della NAS americana che ha fatto un breve excursus storico della presenza femminile nelle Forza Armate USA. La ricorrenza del “Mese dedicato alla Storia delle Donne” istituita nel 1987 dal Congresso USA per celebrare i traguardi raggiunti dalle donne americane nel corso della storia degli Stati Uniti in diversi ambiti e settori prevede annualmente una serie di iniziative del NAS Sigonella.



“Si tratta di una ricorrenza che condividiamo da anni con varie associazioni culturali, club service siciliani e che coinvolge anche le donne militari italiane per mettere a confronto i traguardi passati e presenti raggiunti in entrambe le nazioni dal personale femminile in divisa”, ha spiegato Lunetta. Il tema di quest’anno è stato “celebrare le donne che raccontano le nostre storie”, un modo per onorare le generazioni di donne che hanno dedicato il loro talento e temperamento ispirando un cambiamento duraturo nelle nuove generazioni. Nel corso dell’incontro le militari hanno raccontato le motivazioni del loro arruolamento, l’addestramento e il quotidiano. Sono intervenuti il Capitano di Vascello della Marina USA Jackie McDowell ufficiale medico responsabile del laboratorio di ricerca biomedica NAMRU-3 dell’Ospedale Navale della NAS Sigonella, due giovani donne marinaio del reparto operazioni della NAS Sigonella Saman Smith e Melissa Arizmendi Laredo, il Tenente Carolina Riciputi, prima donna pilota del Comando Aeroporto di Sigonella, il Maresciallo Operatore di Volo Elena Sedda ed il vice-brigadiere dei carabinieri Agata Samantha Caruso.



“Ringrazio la NAS Sigonella, l’Aeronautica e l’Arma dei Carabinieri per averci dato questa opportunità. Queste professioniste in divisa ci hanno emozionato con le loro testimonianze toccanti di vita”, ha dichiarato la Dirigente Maccarrone. Alla fine dell’incontro, gli studenti, appartenenti alle classi 3B e 4A linguistico, 3A e 4A scientifico, hanno fatto diverse domande di approfondimento alle ospiti.Sono intervenuti all’evento il Comandante della Stazione dei Carabinieri di San Giovanni La Punta Nunzio Ferrarotto e l’Assessore Laura Iraci.