Missile colpisce Palm Jumeirah, hotel in fiamme. Crosetto e BigMama bloccati a Dubai

La rapper via social: "Aiutateci, sentiamo i missili sulla testa"

Caos in Medio Oriente dopo l’attacco di Israele e Stati Uniti contro l’Iran che ha replicato con una controffensiva. Chiuso lo stretto di Hormuz. Secondo la Mezzaluna Rossa, oltre 200 persone sarebbero rimaste uccise a seguito dei raid. Segnalate esplosioni anche a Dubai dove un hotel è in fiamme.

Le autorità degli Emirati hanno comunicato che quattro persone sono rimaste ferite in seguito a un’esplosione che ha interessato l’area del Fairmont The Palm, situato sulla Palm Jumeirah a Dubai, provocando un incendio nei pressi della struttura alberghiera di lusso.

Dubai, sui social i video dell’hotel in fiamme

Sui social network si moltiplicano le immagini che mostrano fiamme altissime e una fitta colonna di fumo nero levarsi dalla celebre isola artificiale, mentre circolano segnalazioni di un attacco missilistico iraniano nell’area del Golfo. Resta ancora da chiarire se a colpire la zona sia stato un missile vero e proprio o parti dello stesso.

Due testimoni hanno raccontato all’Afp di aver udito un forte boato e di aver visto una colonna di fumo innalzarsi dall’isola simbolo di Dubai. Uno di loro ha riferito di aver notato un denso fumo nero provenire da un hotel e di aver sentito le sirene delle ambulanze dirigersi verso il luogo dell’esplosione. Palm Jumeirah è un’isola artificiale a forma di palma costruita al largo della costa di Dubai, nota per ospitare ville di lusso, resort esclusivi e spiagge.

“Le squadre di pronto intervento sono state immediatamente dispiegate e il sito è stato messo in sicurezza. La Protezione Civile di Dubai ha confermato che l’incendio è ora sotto controllo”, ha affermato l’ufficio stampa dell’hotel in un comunicato. I quattro feriti sono stati trasportati in strutture sanitarie per ricevere le cure necessarie.

Hotel in fiamme a Dubai: “Eravamo in piscina e…”

“Stavamo in piscina, la gente ha iniziato a correre all’interno. Abbiamo avuto paura”, ha raccontato Ginevra Marmo, giovane italiana che lavora ad Abu Dhabi. Era a Dubai quando l’area di The Palm è stata colpita, assistendo direttamente agli eventi.

“Mi trovavo all’hotel Sky Address quando la guerra è improvvisamente arrivata in una tranquilla mattina in piscina – ha riferito – Nessuno immaginava che l’Iran avrebbe colpito”. Ripercorrendo quei momenti ha aggiunto: “Ho visto tutto in diretta, i caccia, i boati. A quel punto il caos: le persone impaurite volevano andarsene subito, c’è chi cercava voli ma lo spazio aereo è chiuso”.

La donna è poi rientrata ad Abu Dhabi con un trasferimento privato. “Ho avuto paura durante il viaggio, l’autista diceva che arrivando a Dubai aveva visto due missili caduti e altri intercettati, una cosa mai accaduta”, ha aggiunto.

Il disperato appello di BigMama

Tra gli italiani rimasti bloccati a Dubai figura anche la rapper BigMama, che si trovava negli Emirati in transito dopo un viaggio internazionale. “Vi preghiamo di darci una mano perchè stiamo vivendo un vero incubo. Siamo tantissimi italiani in questa situazione, in questo momento. Sentiamo i missili sulla testa”, ha detto in un video condiviso su Instagram. “Vi prego, voglio solo tornare a casa”, ha aggiunto.

Anche Guido Crosetto bloccato a Dubai

Bloccato a Dubai anche Guido Crosetto che era lì da venerdì 27 febbraio per ragioni personali. Il ministro della Difesa era partito per raggiungere la famiglia prima di rientrare in Italia e avrebbe dovuto fare ritorno oggi con un volo di linea. Tuttavia, la cancellazione del collegamento aereo, dovuta alla chiusura degli spazi aerei disposta dopo l’attacco israeliano e statunitense all’Iran, gli ha impedito di partire.

Netanyahu: “Khamenei è morto”

“Ci sono segnali” che il leader iraniano Khamenei sia morto. Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu in un discorso a Paese. I bombardamenti hanno interessato Teheran, prendendo di mira in modo particolare la residenza dell’ayatollah, che sarebbe stata rasa al suolo da 80 ordigni.

Il corpo di Khamenei sarebbe stato recuperato tra le macerie e una fotografia sarebbe stata mostrata al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, secondo quanto riferito dall’emittente israeliana Channel 12, oltre che al presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA