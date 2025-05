Ecco il volo giornaliero Catania-New York JFK – VIDEO

Dal 23 maggio e fino a ottobre

CATANIA – Via al volo diretto Catania-New York Jfk. Scatta il prossimo 23 maggio il collegamento aereo allestito dalla Delta Air Lines. Un volo che darà possibilità ai passeggeri la possibilità di proseguire il viaggio anche in coincidenza di altri hub Delta. Ovvero, di altre destinazioni statunitensi.

Il volo Catania-New York

Questa mattina all’aeroporto Fontanarossa, in conferenza stampa, sono stati presentati i termini del Catania-New York JFK. Presenti, tra gli altri, l’ad di Sac Nico Torrisi, il senior vice presidente di Delta per l’Europa, Matteo Curcio (“Siamo entusiasti di lanciare il nostro primo volo in assoluto dalla Sicilia“), il sindaco del capoluogo etneo, Enrico Trantino, il commissario della Camera di sud-est, Antonio Belcuore.

“Una grande opportunità per il nostro territorio e per il nostro aeroporto – ha esordito l’ad Nico Torrisi – in termini economici e di indotto. Sarà nostro compito e dovere fornire i servizi adeguati e le strutture necessarie. La presenza, questa mattina del sindaco di Catania, ne è un’ampia testimonianza”.

“Una Catania 2050 che sia decisamente diversa rispetto a quella degli ultimi decenni, in modo da passare da un’economia turistica a un’economia culturale – gli ha fatto eco il primo cittadino Trantino -. È chiaro che occorre compiere uno sforzo in più: vanno create strutture come alberghi a cinque stelle. E c’è molto interesse, ad esempio, su Corso Martiri della Libertà. Ma avremo modo di parlarne”.

La tratta aerea scatta, come detto, il prossimo 23 maggio: in una visione stagionale che si protrarrà fino al prossimo mese di ottobre. “Se ci sono i margini per proseguire anche in inverno? Valuteremo facendo attenzione a quanto recepiremo in estate. Di certo, la nostra attenzione e disponibilità”, ha chiosato lo stesso Matteo Curcio. Un’ultima battuta sui costi dei biglietti: “Suggerisco solo di prenotare per tempo. È già un modo per contenere, sempre ed in qualunque caso, qualunque costo”

Appuntamento al prossimo 23 maggio: partenza alle 9.55 da Fontanarossa.