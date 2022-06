Elezioni in Sicilia: Palermo e Messina, risultati in DIRETTA

Prime proiezioni del voto in Sicilia, aggiornamenti dalla redazione di LiveSicilia. Testa a testa tra i candidati sindaco

PALERMO – Elezioni in Sicilia, occhi puntati su Palermo e Messina. A partire dalle 14.30 inizierà lo spoglio e la lunga diretta di LiveSicilia.it – CLICCA QUI PER GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI

A Palermo partita appesa a un filo, gli exit poll ipotizzano che il centrodestra sia avanti, ma senza exploit. Bisognerà attendere lo spoglio per essere certi che il ballottaggio sia del tutto scongiurato. LEGGI ANCHE – Palermo, scrutinatori in rivolta

Gli exit poll

Nuovo Exit Poll di Sky Tg 24: Roberto Lagalla tra il 42 e il 46%; Franco Miceli tra 29 e 33%

Roberto Lagalla, centrodestra, secondo la proiezione di Rai 1, vincerebbe al primo turno con il 43 – 47%; Franco Miceli, centrosinistra, oscilla tra il 27 e il 31%; Fabrizio Ferrandelli 14 – 18%; Rita Barbera 3 – 5%

Exit poll Tecnè per Rete 4: Roberto Lagalla (41,5 – 45,5%); Franco Miceli 31 – 35%; Fabrizio Ferrandelli 13 – 17% LEGGI GLI EXIT POLL CON I GRAFICI

I dati dell’affluenza in aggiornamento

A Castroreale (Messina) si è registrato un aumento dei votanti del 25,37%: alle scorse elezioni aveva votato il 50, 10% degli elettori, questa volta è andato alle urne il 75,47%. A Castelmola (Messina) si è registrato un 7,08% di votanti in più, ha votato il 75,62%. Anche a Petralia Sottana, Prizzi e San Cipirello (Palermo) sono aumentati i cittadini che sono andati a votare: in quest’ultimo comune è andato a votare il 58,94% degli elettori il 19,43% in più delle scorse comunali. A Lampedusa (Agrigento) ha votato il 66,83% degli elettori, il 7,88% in meno rispetto alle scorse comunali.

ELEZIONI IN SICILIA – ULTIMI AGGIORNAMENTI