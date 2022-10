Esplosione sul ponte che collega la Russia con la Crimea VIDEO

Le immagini dell'esplosione

Questa mattina un serbatoio di stoccaggio del carburante ha preso fuoco sul ponte di Kerch, che collega la Crimea alla Russia. Come si vede dalle immagini l’incendio è stato provocato dall’esplosione di un camion.

Secondo quanto riporta la Tass, “gli archi navigabili del viadotto non hanno subito danni”. È sospesa però la circolazione dei veicoli.

Inaugurato nel 2018, il ponte è lungo 19 chilometri ed è il più lungo d’Europa. Il presidente russo Vladimir Putin ha già ordinato la formazione di una commissione governativa per indagare sull’incidente.

“È troppo presto per parlare di cause e conseguenze. Sono in corso i lavori per estinguere l’incendio”, ha scritto su Telegram Oleg Kryuchkov, consigliere del Governo russo in Crimea. L’infrastruttura è strategica per il collegamento tra la Russia e l’ex territorio ucraino occupato dai Russi nel 2014.

Le autorità locali hanno annunciato che entro oggi sarà istituito un servizio di traghetti attraverso lo stretto di Kerch.