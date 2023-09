Le immagini dell'atletica fuga dal penitenziario

Filadelfia (USA) – È evaso dal carcere come un acrobata e, complici i motivi della sua detenzione, ha fatto scattare imponenti contromisure di sicurezza. Danelo Cavalcante, 34 anni, condannato all’ergastolo, sta tenendo in ansia lo stato della Pennsylvania dopo una fuga ben studiata ma fisicamente impegnativa.

Come mostra il video in alto, diffuso dalla polizia, l’uomo ha messo mani e piedi su due muri vicini tra loro, per poi spingersi verso i tetti del penitenziario della contea di Chester. Un “passo del granchio” (Cavalcante evade dal carcere dando le spalle al soffitto e salendo all’indietro, ricordando l’animale) che ha permesso al detenuto di fuggire in pochi secondi.



In allarme le autorità di Filadelfia, che hanno chiuso le scuole e sono in mobilitazione da alcuni giorni. A preoccupare è ciò per cui Cavalcante si trovava in carcere a scontare l’ergastolo: l’omicidio della compagna con 38 coltellate, davanti ai figli, nel 2021. Secondo la stampa locale, il carcere dove era detenuto Danelo Cavalcante non era nuovo a episodi di evasione attraverso i tetti. L’ufficio del procuratore della contea di Chester ha annunciato una ricompensa di 10.000 dollari per chiunque possa agevolare la cattura dell’ergastolano evaso.