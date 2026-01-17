FI, Caruso: “Nessuno può chiedere passi indietro, ci sarà il congresso” VIDEO

Le parole del coordinatore regionale

PALERMO – “Chiunque è libero di esprimere le proprie opinioni ma Forza Italia ha deciso che sarà il congresso a decidere la propria classe dirigente. È in quella sede che si faranno le proposte”. Così il coordinatore di Forza Italia in Sicilia, Marcello Caruso, a margine dell’iniziativa organizzata al teatro Politeama di Palermo con il segretario nazionale degli azzurri Antonio Tajani e il governatore Renato Schifani, in merito alla richiesta formulata dall’eurodeputato Marco Falcone di fare un passo indietro per pacificare il partito.

Caruso: “Nessuno può chiedere passi indietro”

“Sono il segretario del partito e il mio compito è tenerlo unito. Nessuno è nelle condizioni di chiedere passi indietro – ha aggiunto -, chi vuole può presentare la propria al congresso e lì deciderà”. Caruso ha poi fornito un dato sul tesseramento di Forza Italia in Sicilia: “Abbiamo fatto 50 mila iscritti, una testimonianza di grande forza e presenza territoriale”.