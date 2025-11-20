Fuoco e paura in un residence di Campofelice: anfiteatro distrutto VIDEO

Il rogo nella notte all'Imperia Resort

CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PALERMO) – Vasto incendio nella notte in un residence di Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo. Le fiamme hanno distrutto l’anfiteatro che si trova all’esterno dell’ Imperia Resort, il rogo ha coinvolto anche un magazzino della struttura di contrada Pistavecchia.

Notte di paura

Una notte di paura per i residenti che hanno lanciato l’allarme. L’incendio si è propagato nel giro di pochi minuti, il fumo nero ha invaso l’area raggiungendo le abitazioni vicine.

Le indagini

Sul posto sono arrivate la squadre dei vigili del fuoco che hanno impiegato diverse ore per domare le fiamme, bonificare e mettere in sicurezza la zona. Le indagini per accertare le cause del rogo sono condotte dai carabinieri, non si esclude la matrice dolosa.