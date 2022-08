Grammichele, la conta dei danni dopo il nubifragio FOTO

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco

È cominciata la conta dei danni a Grammichele per il violento nubrifagio che ha colpito la zona ieri pomeriggio. Sono state numerose le richieste di intervento giunte alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Catania. In particolare, le piogge abbondanti accompagnate da forti raffiche di vento, hanno sradicato molti alberi. Sono state inviate le squadre dei Vigili del Fuoco del Distaccamento deo volontari di Vizzini e dei Distaccamenti di Caltagirone e di Palagonia. Il sereno è arrivato solo in serata. Si registrano danni d’acqua nel centro abitato della cittadina, dove si sono allagati i piani cantinati e i garage di alcune abitazioni. Intervento di soccorso è stato effettuato dalla squadra dei Vigili del Fuoco di Vizzini sulla SS 124 a Grammichele.