Grillo lancia le figurine degli Zombie con Di Maio – FOTO

"Da oggi in tutte le edicole!", scrive il leader dei 5 Stelle su facebook. Il 'primo della lista' è Luigi Di Maio

1' DI LETTURA

ROMA -Beppe Grillo lancia l’album delle figurine degli zombie. “Da oggi in tutte le edicole!”, scrive il leader dei 5 Stelle su facebook. Il ‘primo della lista’ è Luigi Di Maio, che ha creato prima il gruppo Insieme per il futuro e ora la formazione Impegno civico con Bruno Tabacci. Tra le “figurine” anche Laura Castelli, Manlio di Stefano, Carla Ruocco. Non mancano Sergio Battelli, Federico D’Incà e Davide Crippa. Alcuni giorni fa, il fondatore del M5S aveva indicato con gli zombie coloro che non avessero “resistito al contagio”.