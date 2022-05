Il battaglione Azov mostra i volti dei soldati feriti nell’acciaieria Azovstal FOTO

Su Telegram vengono mostrate le condizioni dei militari intenti a combattere

Il battaglione Azov ha mostrato, su Telegram, per la prima volta, le foto dei militari feriti ancora bloccati all’interno dell’acciaieria Azovstal a Mariupol. “Tutto il mondo civile deve vedere le condizioni in cui si trovano e agiscono i difensori feriti di Mariupol!”, si legge sul canale Telegram. I militari si trovano in “condizioni completamente antigieniche, con ferite aperte fasciate con quello che resta di bende non sterili”. Denunciano che mancano i medicinali e gli alimenti. Nel post si rivolgono all’Onu e alla Croce Rossa invitandoli a “mostrare la loro umanità e riaffermare i principi di base su cui si fondano soccorrendo i feriti che non sono più combattenti”.