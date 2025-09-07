Incendi, boschi e vigneti assediati delle fiamme nel Catanese VIDEO FOTO

Corpo forestale e vigili del fuoco al lavoro per ore: salvate dai roghi diverse aziende vitivinicole

CASTIGLIONE DI SICILIA (CATANIA) – Almeno venti ettari di vegetazione andati in fumo. Vigneti e alberi assediati da fuoco. L’altra faccia della medaglia è che l’intervento degli uomini del Corpo forestale e dei vigili del fuoco ha permesso di salvare altri ettari di bosco che altrimenti sarebbero stati inghiottiti dalle fiamme.

Incendi a Castiglione di Sicilia

Si è concluso nella serata di ieri, sabato, un intervento che si è protratto per ore a Castiglione di Sicilia. Contrada Carranco è stata assediata da roghi che per ore sono stati alimentati anche dal vento che soffiava su tutta l’area. Ad intervenire sul posto le squadre antincendio del Distaccamento di Linguaglossa oltre il direttore delle operazioni di spegnimento dal vicino Distaccamento Forestale di Zafferana Etnea.

Un incendio che ha interessato una vasta zona, accidentata e impervia. Per questo, è stato necessario

un’intervento aereo. Diversi i mezzi che si sono alzati in volo: un elicottero regionale “Falco 9”, e i velivoli dello Stato “Erikson Orso Bruno” e un canadair. Salvate dalla furia delle fiamme diverse aziende vitivinicole dell’area e alcune villette.