Incendi a Catania, rifiuti e sterpaglie in fiamme FOTO

Gli interventi dei Vigili del fuoco in via Medaglie d'Oro e a San Gregorio, segnalate anche delle fughe di gas

CATANIA – Questo pomeriggio una squadra di Vigili del Fuoco del Distaccamento Sud del Comando Provinciale di Catania, è intervenuta a Catania in via Medaglie D’oro, piazza Gaetano Marletta per un incendio di sterpaglie che ha coinvolto anche dei rifiuti.

Per spegnere le fiamme particolarmente alimentate si è reso necessario anche l’intervento di un’autobotte di rincalzo inviata dalla Sede Centrale del Comando Provinciale.

Un elicottero della Forestale è intervenuto a San Gregorio di Catania insieme a tre squadre di Vigili del Fuoco dei distaccamenti Nord, Acireale e Sede Centrale, che con un’autobotte sono impegnati con due interventi in via Taormina e in via Giacomo Leopardi.

Continuano, inoltre, le chiamate per presunte fughe di gas ad Aci Catena, dove da due giorni opera anche una squadra di Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Ragusa oltre al personale del Nucleo NBCR del Comando Provinciale di Catania.