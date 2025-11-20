Incidente frontale sulla Statale: c’è un ferito nel Catanese FOTO

L'intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine

CATANIA – Violento incidente lungo la Strada Statale 120. Attorno alle 4 del mattino, una squadra dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Catania è intervenuta alle porte del territorio di Linguaglossa, nel Catanese.

Il sinistro ha coinvolto due autovetture: una Fiat Punto e un’Alfa Romeo. Le cause sono attualmente in corso di accertamento.

Ferito un 24enne

Sul posto sono intervenute le squadre dei distaccamenti di Linguaglossa e di Riposto, che hanno operato per la messa in sicurezza dell’area e per liberare dalle lamiere un giovane di 24 anni rimasto incastrato all’interno della propria vettura. Il ferito è stato successivamente affidato al personale sanitario del 118 e trasportato all’ospedale di Taormina.

Presenti anche i carabinieri, per gli accertamenti di competenza, e il personale Anas, impegnato nelle attività di ripristino della sede stradale.