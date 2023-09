Incidenti sulle montagne russe: panico all’Oktoberfest VIDEO

Il bollettino è di otto feriti

MONACO DI BAVIERA – Il primo giorno dell’Oktoberfest di Monaco di Baviera è stato abbastanza complicato. Due incidenti sulle montagne russe hanno creato panico durante il festival. Il bollettino è di otto feriti.

Oktoberfest: i due incidenti sulle montagne russe

In un primo incidente, i vagoni della giostra sono rimasti bloccati con i passeggeri a bordo. I temerari sono stati costretti a scendere da soli dalle montagne russe percorrendo a piedi i binari della struttura. Poche ore dopo, un’altro incidente ha creato il panico in un’altra attrazione. Due vagoni delle montagne russe «Höllenblitz», si sono scontrati. Subito è arrivato l’intervento dei servizi di emergenza che hanno curato le persone a bordo. Alcuni riportato lievi ferite. Non si conoscono le cause dei due incidenti. Partite le indagini da parte degli inquirenti.

