L’incontro e le “proposte” di Vitrano e Buccheri a Farinella: gli AUDIO

Sono stati consegnati dal medico in Procura

PALERMO – Il medico Desiree Farinella si presentò nella stanza nell’ospedale Civico di Palermo con il cellulare in modalità registrazione. Aveva intuito il perché della convocazione annunciata telefonicamente. Erano giorni caldissimi per le polemiche nate dalla denuncia della mamma di una piccola paziente dell’ospedale dei Bambini che protestò per i disservizi nel reparto di Nefrologia.

Pochi giorni dopo quell’incontro Farinella sarebbe stata trasferita e demansionata, perdendo l’incarico di dirigente del Di Cristina. Prima però, così emergerebbe dalle registrazioni, il direttore sanitario Buccheri e il deputato regionale di Forza Italia Vitrano tentarono di convincerla a seguire una strada alternativa.

Le proposero di mettersi in ferie o in malattia per quindici giorni affinché si placassero le polemiche. Era un segnale necessario da dare dopo che il presidente della Regione Renato Schifani aveva

pubblicamente posto le scuse alla mamma della paziente, impegnandosi ad accertare cosa fosse accaduto con i vertici del Civico. Con il momentaneo allontanamento di Farinella tutti avrebbero salvato la faccia. Di questo si sarebbe discusso all’assessorato regionale alla Sanità.

Farinella non ha ceduto e al contrario ha presentato un esposto in Procura, allegando gli audio integrali che ora pubblichiamo. Vitrano e Bucheri sono indagati per tentata violenza privata.