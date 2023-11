Internazionali di Sicilia dominati dai carabinieri: e ora la Coppa degli Assi

Chimirri vince il Master Italian Champions Tour davanti al collega Previtali. VIDEO

PALERMO – Il carabiniere catanzarese Bruno Chimirri (52 anni) con zero penalità e il tempo di 39“60, in sella alla grigia “Samara” (allevata da Eleonora Berlusconi), si è aggiudicato la gara H 145 valida per la Master Italian Champions Tour con un premio da €30.000 (seconda per importanza dell’intensa giornata).

Il secondo posto è andato all’altro carabiniere bergamasco Roberto Previtali (su “Come On Semilly”) che ha accusato un ritardo di pochi secondi. Terzo il catanese Giuseppe Carrabotta su “Hangover” (netto in 46“57), a completamento di una domenica che lo aveva visto primeggiare nelle due gare di apertura

in mattinata e ripetersi nella penultima (h 125) davanti a Gianluca Macchiarella (Indigo) e Beatrice Infantino (Sibillina).

La nona ed ultima gara a tempo (CSI1* H115) è stata infine vinta da Andrea Alfano (su Golina Jp Z) con un percorso netto di 57“11. Seconda Elsa Caruso con zero penalità in 57“74 (in sella a Cobalto Clay). Terza

un’altra amazzone, Elisabetta Guastella (su Mazwllw Van’ T Prinsenveld) netto in 58“12.

La 59° edizione del Concorso Internazionale di Sicilia e la 5° Fiera Mediterranea del Cavallo riprenderanno giovedì 30 e si concluderanno domenica 3 dicembre con gran finale della 38° Coppa degli Assi che chiuderà definitivamente i due week-end che stanno riportando Palermo ed il Campo Ostacoli della Favorita al centro della scena equestre internazionale e tornato ad animarsi con migliaia di spettatori.

In mattinata il presidente della regione Renato Schifani ha fatto visita al campo ostacoli della Favorita per la terza giornata del 59° concorso Internazionale di Sicilia e la 5° Fiera Mediterranea del cavallo. “Lo stanziamento finanziario pari a un milione di euro ha consentito di realizzare questo grande evento – ha detto Schifani – anche con l’aiuto di altre istituzioni. L’impegno è forte, come non mai. Ci abbiamo creduto fortemente e continueremo a crederci. Palermo merita eventi come questo. Il prossimo fine settimana sono convinto ci saranno ancora più persone in occasione della Coppa degli Assi e triplicheranno l’anno prossimo. Il passa parola ed il lavoro di tutti porterà questa competizione ad essere invidiabile”. Il Presidente a conclusione della sua visita ha premiato il belga Bertrand Genin vincitore del Grand Prix Fei, gara clou della giornata.