Gli azzurri dicono addio al sogno Mondiale in Qatar

PALERMO – L’Italia, per la seconda volta consecutiva, non disputerà il Mondiale. Gli azzurri, in un Barbera vestito a festa per l’occasione, escono sconfitti per 0-1 dalla Macedonia nella semifinale playoff.

Una disfatta che costerà tantissimo a tutto il sistema calcio italiano e non solo. Il ct Mancini si è assunto le responsabilità di questa sconfitta e non vuole, ancora, parlare di futuro.