La chiusura non è servita: la Sp 205 è un’altra bomba ecologica VIDEO

Viaggio nel degrado

1' DI LETTURA

CATANIA – La beffa sta nel fatto che la Strada Provinciale 205, lo scorso mese di luglio, era stata chiusa su disposizione della Città metropolitana per via dei troppi rifiuti presenti sui bordi della carreggiata: “Ordinanza emessa con somma urgenza, e con decorrenza immediata, a seguito di un sopralluogo che ha attestato la mancanza di condizioni di sicurezza per una regolare circolazione stradale”.

Una pattumiera a cielo aperto che andava ripulita e bonificata: era questo l’intento del provvedimento.

Ma da due mesi a questa parte, la situazione è tutt’altro che migliorata. Su quel tratto di strada compreso tra l’Asse attrezzato ed una parte del quartiere San Giorgio, i soliti incivili di turno hanno trovato terreno fertile per sporcare e devastare con ancora più facilità.

Sono state le Guardie ittico-venatorie dell’Eps a documentare nelle scorse ore quanto sta continuando ad accadere lungo la Sp 205. In barba alla chiusura, si è continuato a scaricare di tutto: scarti di ogni genere, materiale di risulta, rifiuti ingombranti sino all’immancabile eternit.

Una situazione, tuttavia, che resta critica un pò dappertutto in provincia. Siti di periferia che diventano vere e proprie bombe ecologiche alimentate dai grandi assenti: i controlli e le relative sanzioni.

Oltre ad una coscienza civica inesistente in chi non si fa scrupolo alcuno nel devastare lo stesso ambiente nel quale vive.