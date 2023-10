La commissaria Ue Ferreira all’Ismett, illustrato il progetto con Rimed VIDEO

Tamajo: "Più forza alla nostra ricerca"

PALERMO – La commissaria Ue per la Coesione e le riforme, Elisa Ferreira, ha fatto tappa all’Ismett di Palermo. Ferreira ha toccato con mano uno degli interventi più importanti finanziati in Sicilia con i fondi europei. Ad accoglierla è stato l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo.

Tamajo: “Più forza alla nostra ricerca”

Si tratta del potenziamento della struttura di ricerca Good manufacturing practice (Gmp facility), laboratori di ricerca e servizi diagnostici e terapeutici dell’Ismett. Una realtà realizzata in partenariato con la Fondazione Rimed. “Il dipartimento delle Attività produttive, nell’ambito del Po Fesr 2014/2020, ha cofinanziato con un contributo di circa 7,8 milioni di euro la realizzazione dell’opera che rientra tra quelle ritenute prioritarie dal piano nazionale delle infrastrutture di ricerca predisposto dal Miur”, dice Tamajo. “Valorizzare e potenziare le infrastrutture dedicate alla ricerca in campo medico-sanitario è uno degli obiettivi strategici del governo Schifani per garantire alla Sicilia uno spazio di eccellenza nel panorama nazionale e internazionale della ricerca”, aggiunge.

Il partenariato Irccs-Ismett

“Il progetto ha previsto spese tecniche, opere edili e impianti tecnologici, acquisti di attrezzature e strumentazioni scientifiche e incarichi di consulenza scientifica e tecnologica”, ancora Tamajo. “Aumentando la competitività della nostra Regione in termini di innovazione tecnologica e know-how – prosegue – aumenta anche la capacità di attrarre investimenti e non meno importante, la presenza di strutture di così alto livello ci permettono di erogare cure sempre più efficaci ai pazienti siciliani, offrendo una sanità di qualità e di eccellenza”.

Il centro di ricerca

Si realizzerà un centro di ricerca clinica, biomedica e traslazionale che, attraverso approcci e sistemi di intelligenza artificiale, sia in grado di identificare soluzioni e implementare strategie e sistemi diagnostici, terapeutici e preventivi, per l’applicazione della medicina di precisione. A beneficiare del contributo concesso dalla Regione Siciliana è stato il partenariato composto da Irccs – Ismett e Fondazione Ri.Med, in collaborazione c’è il centro medico dell’Università di Pittsburg. Gmp Facility nel suo complesso ha previsto una spesa di 16 milioni di euro.