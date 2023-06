La misteriosa morte di Anthony Bivona questa sera approda a Quarto grado

La quasi totale certezza che la ricostruzione di quella drammatica sera manca di tasselli determinanti.

1' DI LETTURA

CATANIA. Da quella sin troppo frettolosa e contraddittoria chiusura dell’indagine sotto la voce “suicidio” sino all’opposizione della famiglia e dei legali Francesco Messina e Paola Paladino alla chiusura dell’inchiesta, passando per un’autopsia che non ha riconsegnato la verità sulla tragica morte dell’adranita Anthony Bivona.

E’ una battaglia di giustizia e verità quella che la famiglia del 24enne rinvenuto morto a Darmstadt, in Germania, nella notte tra il 17 e il 18 luglio del 2021 sta conducendo in questi anni.

Mesi di porte chiuse in faccia ma anche di speranza. Con una certezza: la ricostruzione di quella drammatica sera manca di tasselli determinanti.



Questa sera la vicenda approda a Quarto grado, la trasmissione di Rete 4: ennesimo passaggio per accendere i riflettori su un caso che si alimenta si sospetto con il silenzio assordante piombato sulla stessa ricostruzione dei fatti.

L’appuntamento stasera è per le 21.15.