Lagalla: “Dopo gli incendi cinquanta famiglie sfollate” VIDEO

“Domani avremo i nuovi dati della diossina. Collaboreremo con l'agenzia per i beni confiscati per aiutare chi ha perso la casa“

1' DI LETTURA

PALERMO – Lo scorso 25 luglio Palermo è stata interessata da numerosissimi incendi, che hanno creato notevoli disagi alla cittadinanza ma anche a diversi cittadini che hanno visto andare in fumo le loro abitazioni e le loro attività.

Il comune di Palermo si sta muovendo per dare loro una mano e cercare, in qualche modo, di tamponare l’emergenza che, però, non si concluderà a breve. La città, infatti, è interessata da un problema legato alla diossina nell’area, questo dovuto anche all’incendio divampato a Bellolampo.

“Abbiamo monitorato fin dall’inizio, con i vigili del fuoco e l’Arpa, le concentrazioni in area di inquinanti e adesso sono in fase di valutazione della presenza sul sedime, quindi sulla ricaduta a terra di diossina che era tacciabile in area. Adesso bisognerà capire quanto se n’è deposita a livello di terreni, in particolare nell’arco di 4km dalla discarica di Bellolampo che, però, non è l’unica fonte di diossina visto che lo sono tutti gli incendi, naturalmente proporzionalmente alla quantità di plastiche che sono bruciate“. A dichiararlo è il sindaco di Palermo Roberto Lagalla durante la conferenza stampa convocata per tracciare il bilancio del primo anno di consiliatura.

Domani ci sarà una nuova riunione in prefettura, questo “per capire se sarà necessario apportare modifiche all’ordinanza. Tra oggi e domani avremo i dati che riguardano la diossina che necessitano di 72 ore di lavoro“.

Gli incendi hanno costretto alcune famiglie ad abbandonare le loro case “abbiamo tracciato un bilancio ieri e risultano circa 200 persone sfollate, che coincidono con 40/50 famiglie – ha concluso il primo cittadino – ci stiamo muovendo ancora prima che venga dichiarato lo stato di emergenza da parte del governo. Stiamo immaginando, soprattuto per quelle persone che hanno perso la casa, una collaborazione con l’agenzi per i beni confiscati“.