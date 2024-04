Il segretario generale della Cgil risponde anche sul Ponte sullo Stretto

PALERMO – “Pio La Torre non è soltanto memoria. Ma un esempio di quello che deve essere fatto per la giustizia sociale”. Così Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, a Palermo per ricordare il sacrificio di Pio La Torre e Rosario Di Salvo.

Landini è tranciante sul Ponte sullo Stretto. “Non è la priorità – dice – non è una cosa che la gente avverte come importante. Prima vengono le infrastrutture che mancano”.