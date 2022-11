La gag è andata in onda durante il programma "Che tempo che fa"

1' DI LETTURA

Luciana Littizzetto, durante il programma “Che tempo che fa” in onda su Rai 3 ha messo in scena una gag durante la quale ha scherzato su Nello Musumeci, ex presidente della Regione Siciliana, oggi alla guida del ministero del Mare.