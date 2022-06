M5S, Scontro sull’Ucraina: Di Maio rischia l’espulsione?

Scontro a mudo duro nel Movimento.

ROMA – “Conte da premier e anche adesso ha sempre rivendicato un forte rispetto della Ue e dell’Alleanza atlantica. Si tratta quindi di un attacco strumentale ed è grave che Di Maio utilizzi la sicurezza del Paese per attaccare i 5 Stelle”. Così il vice presidente del M5S, Riccardi Ricciardi, in un’intervista a la Repubblica, dopo l’ennesima accusa del ministro Di Maio al presidente del Movimento Conte. Sulla diatriba interna dopo mesi di quiete, osserva: “Di Maio è spaventato dal tema dei due mandati”, poi “ha cercato di rimediare in maniera goffa a quel che avevano capito tutti. Si sente il rumore delle unghie sugli specchi da qui”.

Secondo Ricciardi “riteniamo che occorra una profonda riflessione perché da tempo, per sua responsabilità, è un corpo estraneo al Movimento. Sta facendo un percorso personale che lo pone al di fuori dai 5 Stelle, un partito che sta facendo le proprie scelte votandole a stragrande maggioranza”. Alla domanda se si pensi a una sua espulsione, chiosa: “Personalmente ritengo che occorra prendere provvedimenti, magari coinvolgendo la rete o comunque il Consiglio nazionale. Vorrei ricordare che da capo politico Di Maio ha espulso persone per cose molto, molto meno gravi”.