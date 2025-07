Madonie, doppio intervento del soccorso alpino in notturna VIDEO

Le poca luce ha reso le operazioni complicate

PALERMO – Giornata impegnativa quella di ieri, sabato 12 luglio, per il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, per due interventi di soccorso nell’area delle Madonie.

Il SASS è stato impegnato inizialmente, nel tardo pomeriggio di ieri per il recupero di una persona in difficoltà che era rimasta bloccata su un pendio molto ripido nei pressi di Petralia Sottana. Subito dopo sono intervenuti in un delicato intervento notturno per il recupero di un’escursionista infortunatasi nei pressi di Pizzo Carbonara, sulle alte Madonie.

La donna, F.P. di 50 anni, durante un’escursione sul massiccio montuoso ha riportato un importante trauma a un arto inferiore, tale da impedirle di proseguire a piedi. I compagni di escursione hanno allertato il 112, con la segnalazione al 118, che ha richiesto l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano.

Una squadra del SASS si è messa in marcia verso la zona dell’incidente ed è stato chiesto il supporto dell’Aeronautica Militare, con due tecnici del SASS che si sono calati.

La donna è stata stabilizzata, immobilizzata e imbracata, quindi recuperata a bordo dell’elicottero. Il velivolo ha fatto rotta verso Palermo, da lì il trasferimento della donna all’ospedale Ingrassia.