Mafia, blitz della polizia: colpo alla cellula dei Mazzei VIDEO

Fatta luce anche su un tentato omicidio.

L’hanno chiamata operazione ‘Third Family”, tradotto “Terza Famiglia”. Un nome sicuramente non casuale: il clan Lo Cicero, infatti, è la terza cosca mafiosa ad Adrano dopo i Santangelo (alleati dei Santapaola) e gli Scalisi (legati ai Laudani). Stanotte il gruppo criminale è stato smembrato dalla Squadra Mobile di Catania e dagli uomini del Commissariato di Adrano.



Gli indagati finiti in manette – una ventina le ordinanze, ma diversi sono già in carcere – sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa (aggravata dall’essere armata), tentato omicidio aggravato, droga, armi, estorsione.

Un’inchiesta che è coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania guidata dal Procuratore Carmelo Zuccaro. Il blitz è ancora in atto. Appena saranno completate le catture gli investigatori forniranno nuovi dettagli dell’inchiesta antimafia.

Questa operazione si lega a doppio giro ai fermi del mese scorso quando è finito in cella Cristian Lo Cicero per estorsione. È indicato dai poliziotti il ‘reggente’ della cellula dei carcagnusi ad Adrano. Tra le accuse c’è anche un tentato omicidio: un fatto di sangue rimasto nel silenzio e raccontato da LiveSicilia nell’estate del 2019. I Lo Cicero e gli Scalisi erano arrivati ai ferri corti per lo spaccio di droga. Per risolvere tutto poi ci fu un summit in palestra, seguito (quasi in diretta) dai poliziotti. Gli stessi che oggi hanno polverizzato la terza famiglia mafiosa di Adrano.